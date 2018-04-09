Паралимпийская сборная РФ по горнолыжному спорту и сноуборду завершит сезон на Сахалине

"Команда будет тренироваться на склонах «Горного воздуха» второй раз в этом году. Первый раз спортсмены были на Сахалине в феврале, перед Паралимпийскими играми. В этот раз паралимпийцы пробудут на Сахалине до конца недели. В первой половине дня будут проходить тренировки на «Горном воздухе», а после обеда спортсмены будут посещать тренажерный зал", — пояснили в пресс-службе.

В Минспорте отметили, что спортсмены прибыли на Сахалин со своим старшим тренером Александром Назаровым . Есть среди них и обладатель золотой и серебряной медалей Паралимпийских игр 2018 года Алексей Бугаев

"Мы очень любим Сахалин и «Горный воздух». Приехали сказать вам спасибо. Ведь именно благодаря вашим стараниям, подготовке трасс и проведению отличных сборов Алексей смог завоевать сразу две медали. Да и в целом наша команда отлично выступила на Паралимпиаде", — сказал Назаров.