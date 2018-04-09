Ловчев: «Черданцев извинился за хамское высказывание в мой адрес» 

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о примирении с ведущим и спортивным комментатором Георгием Черданцевым.
”Сегодня был в программе «После футбола» на «Матч ТВ», там с Георгием Черданцевым и Константином Геничем подводили итоги тура.
Впервые пришел в программу к Георгию — долгое время с ним не общался. Был эпизод несколько лет назад, когда я выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФС. Он тогда позволил хамское высказывание в мой адрес.
Но люди становятся мудрее. Некоторое время назад, когда я приходил на какой-то другой эфир, Георгий подошел и извинился за тот случай. Вопросов нет — после этого я готов общаться”, — написал Ловчев в «Телеграме».