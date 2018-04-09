Ловчев: «Черданцев извинился за хамское высказывание в мой адрес»

”Сегодня был в программе «После футбола» на «Матч ТВ», там с Георгием Черданцевым и Константином Геничем подводили итоги тура.

Впервые пришел в программу к Георгию — долгое время с ним не общался. Был эпизод несколько лет назад, когда я выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФС . Он тогда позволил хамское высказывание в мой адрес.

Но люди становятся мудрее. Некоторое время назад, когда я приходил на какой-то другой эфир, Георгий подошел и извинился за тот случай. Вопросов нет — после этого я готов общаться”, — написал Ловчев в «Телеграме».