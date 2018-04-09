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Лидеры венгерских партий подали в отставку по итогам национальных парламентских выборов
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Лидеры венгерских партий подали в отставку по итогам национальных парламентских выборов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руководители венгерских партий, занявшие второе, третье и пятое места на прошедших выборах в Национальное собрание страны, уходят в отставку, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию телеканала ATV.
Сообщается, что согласно предварительным результатам, правящая коалиция премьера Виктора Орбана получает две трети мест в парламенте: 134 из 199. Правая партия «Йоббик» идет на втором месте, далее социалисты, затем Демократическая коалиция и либеральная партия LMP — «Политика может быть другой».
Уточняется, что лидер правой партии «Йоббик» Габор Вона обосновал свое решение подать в отставку «поражением на выборах», несмотря даже на то, что его политическая сила получила те же 20%, что и на прошлых выборах. Более того, «Йоббик» увеличил даже число своих мандатов до 27.
Об отставке также заявили весь президиум Венгерской социалистической партии и сопредседатель LMP («Политика может быть другой») Хадхази Акош.
В Малайзии сообщили о дате роспуска местного парламента. Ожидается, что  премьер-министр
Наджиб Тун Разак лишит национальный законодательный орган полномочий в ближайшее время. Король Малайзии Мухаммад V уже одобрил соответствующее государственное решение.
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