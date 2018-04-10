Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Юта — Голден Стэйт, Лейкерс — Хьюстон

«Уорриорз» с форой «+8» с «Джаз», Харден не пробьёт тотал в 27 очков — в «Большом куше»

Предпоследний выпуск рубрики нынешнего регулярного чемпионата оказался успешным, и банк слегка располнел. «Спёрс», оказавшиеся в непривычной ситуации, были вынуждены любой ценой добывать победу на «Трэйл Блэйзерс» и задачу выполнили. «Портленд» долгое время держался на плаву и отказывался признавать поражение, однако хозяевам паркета удался феноменальный спурт в заключительном игровом отрезке. «Сан-Антонио» в середине решающей четверти выдали рывок 16:4, ответить на который Лиллард и компания уже не смогли. Похоже, что банда Терри Стоттса всерьёз нацелилась на четвёртую строчку конференции или же переживает не лучшие времена. Отдельной похвалы заслуживает Джинобили, отправивший в цель все 7 бросков в поле, поспособствовавших заходу ставки на парней Поповича с форой «-3».

В другой выбранной встрече от «Оклахомы» требовалась виктория или же поражение с разницей, не превышающей 8 очков. Как и ожидалось, «Рокетс» вышли на обычный матч сезона, а «Тандер» уже рубились в манере плей-офф. Пожалуй, ключевым моментом сражения стало переключение Уэстбрука на опеку Хардена. Расселл действовал столь агрессивно и грамотно, что Борода всю четвёртую четверть мазал и совершал потери. «Хьюстон» попытался спастись в концовке, но, когда звёзды Билли Донована выступают с сумасшедшим настоем, они способны одолеть абсолютно любой коллектив, что и доказали в Техасе. Таким образом, в банке — 44 762 фишки.

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.35/3.5, фора (-7,5) за 1.98. Тоталы — хозяева (109,5) за 1.88, гости (102,5) за 1.9, общий (212,5) за 1.95. Выбор — победа «Уорриорз» с форой «+8» с коэффициентом 1.82. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1640 фишек). Если бы в начале сезона кто-то сказал, что на действующего чемпиона, в стартовом составе которого выйдут три игрока с прошедшего матча звёзд, в противостоянии с ни чем не выдающейся «Ютой» коэффициент будет в районе 3.5, то можно было бы заказывать машину в специальную больницу. Однако нынешняя форма «Джаз» и расхлябанность «Уорриорз» не оставили другого выбора букмекерам. Для «Голден Стэйт» предстоящая битва станет заключительной перед плей-офф, поэтому для команды крайне важно в боевом режиме отработать основные идеи и постараться наладить взаимодействия в обороне. Для Стива Керра настаёт последняя возможность встряхнуть коллектив и выйти на нужный уровень самоотдачи. Как бы ни были хороши «Уорриорз», даже им вряд ли под силу из расслабленного состояния сразу переключиться на формат решающих баталий, а значит «Юта» и должна послужить определённым мостиком между гладким чемпионатом и кубковой стадией. Да, «Джаз» одержали пять побед подряд, наладили «химию» и смотрятся единым целым, но неужели Куин Снайдер трижды за сезон разберётся с «Голден Стэйт», сделав это с солидной разницей? Сильно сомневаюсь. Дюрант, Грин и Томпсон не любят проигрывать, а интервью Гобера после лёгкой виктории над вторым составом калифорнийцев явно придаст гостям дополнительную мотивацию. В лиге никто не любит болтунов, и любое провокационное заявление воспринимается близко к сердцу. Например, Леброн после клоунады Кантера в интернете мог не обращать внимание на средненького исполнителя, но Джеймс вышел на паркет в кроссовках с говорящим дизайном, провёл очередной матч на высшем уровне, а «Кавальерс» разнесли «Никс». Уверен, что «Голден Стэйт» не забыл о словах Гобера и постарается делом доказать собственный уровень. Стив Керр намекал о желаемых улучшения в обороне, на что коллектив обязан отреагировать и качественно отработать на своей половине площадки. В прошлой дуэли соперников в Солт-Лейк-Сити у хозяев залетело практически всё, поэтому шанс повторения подобного значительно снижается. «Джаз» хороши, но потолок «Юты» — второй раунд. А фора на «Уорриорз» столь велика, что пройти мимо очень сложно.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 4.56/1.24, фора (+9) за 1.95. Тоталы — хозяева (104,5) за 1.88, гости (113,5) за 1.87, общий (219) за 1.91. Выбор — индивидуальный тотал Джэймса Хардена меньше 27 очков с коэффициентом 1.88. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1760 фишек). «Лейкерс» и «Рокетс» спокойно доигрывают сезон: коллективы уже застолбили за собой определённые места в турнирной таблице и решают локальные задачи. У калифорнийцев под вопросом участие в составе некоторых ведущих исполнителей, поэтому прогноз на исход выглядит слишком рискованным. Интереснее рассмотреть индивидуальное выступление Хардена, который с огромной долей вероятности получит приз самому ценному игроку сезона. Лидер «Хьюстона» является умным и рассудительным баскетболистом, поэтому осознаёт собственную значимость и вряд ли станет слишком усердствовать в ничего не значащем матче, предпочтя больше задействовать партнёров.

За восемь последних сыгранных поединков Борода лишь дважды преодолевал планку в 27 очков, что наводит на мысли о продолжении тенденции. Концовку сезона Джеймс проводит не шибко ярко, спокойно набирая достойную статистику без чрезмерной затраты энергии. Нынешних «Лейкерс» банда Майка Д’Антони уверенно заставит капитулировать и без героических подвигов от Хардена. Тренерский штаб «Рокетс» прекрасно знает возможности своего лидера и не станет без повода рисковать его здоровьем. Гораздо важнее для гостей предоставить больше бросков снайперам и резервистам, чтобы «скамейка» подошла в тонусе к сражениям на вылет, поэтому оба диспетчера техасцев скорее займутся снабжением мяча партнёров, а не увеличением личной результативности. В нынешнем регулярном чемпионате «Лейкерс» являются одними из любимых клиентов Хардена. Джеймс за три встречи с калифорнийцами отгрузил в кольцо оппонентов 127 очков и каждый раз делал из защиты «Лос-Анджелеса» настоящее посмешище. Однако какой смысл Бороде продолжать мучить соперников в предпоследней игре перед плей-офф? Целесообразнее и эффективнее собрать дабл-дабл из серии 20+15, что только подтвердит притязания на приз MVP. Майку Д’Антони должно хватить ума, чтобы не загнать главную звезду, поэтому ставка на тотал меньше 27 результативных баллов выглядит для автора предпочтительной. Итого: сделано 2 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 40 762 фишки.