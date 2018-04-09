С начала года в Иркутске обнаружено поддельных купюр на 68 тыс. рублей

За I квартал 2018 года в банковской системе Иркутской области выявлено и изъято из платежного оборота 16 поддельных купюр. Это почти в три раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка по региону.

Общая сумма нелегальных банкнот составила 68 тысяч рублей. Как отмечают специалисты, чаще всего подделывают пятитысячные купюры.

«Такие деньги стоит проверять особенно внимательно, обращая внимание на наличие нескольких защитных признаков, — отмечает управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Сергей Андреев . — Подлинная пятитысячная купюра имеет переливающийся герб г. Хабаровска, защитную нить с «плавающими» цифрами, водяные знаки, выпуклые рельефные штрихи по краям».

Стоит отметить, что фальшивомонетчики также проявляют интерес к купюрам и других номиналов, и чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо проявлять бдительность при совершении операций с банкнотами любых достоинств.

Подробнее с признаками подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru в разделах «Банкноты и монеты».

Что касается обнаруженных подделок иностранной валюты, то в I квартале 2018 года в Иркутской области была выявлена одна фальшивая стодолларовая банкнота.