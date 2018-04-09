Челябинские кикбоксеры завоевали два золота чемпионата России в самой жёсткой дисциплине

Чемпионами страны в разделе К-1 — самой жёсткой дисциплине кикбоксинга — стали мастера спорта международного класса Бахтияр Мухамедзянов (57 кг) и Виктор Михайлов (63,5 кг) из Челябинска. Оба подопечных заслуженного тренера России Фаригата Касымова выиграли чемпионат страны в пятый раз.

Состязания прошли в курортном городе на южном берегу Крыма. Более 400 сильнейших спортсменов разыграли в Ялте награды в четырёх возрастных категориях.

Челябинскую область представили лидеры национальной сборной — чемпион мира и Европы Бахтияр Мухамедзянов и чемпион континента, серебряный медалист чемпионата планеты Виктор Михайлов.

— Каждый спортсмен провёл по три победных боя, — рассказал пресс-атташе областного филиала Российского Союза боевых искусств Валерий Китченко. — Бахтияр Мухамедзянов взял верх над Чаяном Монгушем из Республики Тыва, мастером спорта России международного класса Астемиром Борсовым из Адыгеи и Вадимом Колтовским из Республики Саха. Это пятое российское золото Бахтияра, начиная с 2012 года. В 2014 году у него также было серебро, а в 2017 — бронза. В прошлом году капитан сборной России в разделе К-1 снялся в полуфинале из-за травмы.

Виктор Михайлов одолел Александра Исакова из Владимирской области, Замира Мамедова из Самарской области и Максима Черненко из Приморского края, став пятикратным чемпионом страны.

— Бахтияр и Виктор с первых секунд раунда перехватили инициативу и довели поединки до логического завершения, построив бои тактически правильно, — отметил наставник спортсменов, главный тренер сборной России по кикбоксингу, первый вице-президент Федерации кикбоксинга России Фаригат Касымов.

— Несмотря на громкие титулы, для обоих спортсменов нынешний чемпионат России был очень важным испытанием, — говорит Валерий Китченко. — В ноябре прошлого года Бахтияр и Виктор остались без медалей на чемпионате мира в Будапеште, уступив в четвертьфиналах бойцам из Бразилии и Мексики соответственно. Челябинские файтеры, пережив разочарование, сделали выводы из неудачи. Виктор Михайлов в конце декабря завоевал титул чемпиона России среди профессионалов в Курске. В январе и феврале нынешнего года Мухамедзянов и Михайлов выиграли в Челябинске золото чемпионата страны среди студентов и Кубка губернатора региона. И вот теперь в очередной раз воспитанники спортклуба Южно-Уральского государственного аграрного университета и СШОР «Буревестник» доказали, что являются лидерами в России в своих категориях.

По итогам чемпионата страны определён состав команды сборной России в разделе К-1, члены которой буду готовиться к чемпионату Европы. Он состоится в столице Словакии Братиславе в октябре этого года.

А Виктору Михайлову уже 13 апреля предстоит выйти на ринг в Варшаве. В столице Польши в пятницу состоится самый масштабный бойцовский вечер К-1 в истории страны с участием звёзд первой величины из Франции, России, Белоруссии и Германии. Главным событием DSF Kickboxing Challenge 14 будет матчевая встреча сборных Польши и России. В её рамках пройдут пять боёв. В категории до 65 кг хозяину ринга —серебряному призёру чемпионата мира — 2010, многократному чемпиону Польши Матеушу Раевскому — будет противостоять челябинец Виктор Михайлов.