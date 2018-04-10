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Норвегия создает первую в мире полностью автономную судоходную компанию
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Норвегия создает первую в мире полностью автономную судоходную компанию 

Hi-News.ru 21 минуту назад
Фото: Hi-News.ru
Автономные средства передвижения получают все большее распространение чуть ли не каждый день. Беспилотными автомобилями, вертолетами и даже самолетами уже мало кого удивишь. Однако норвежская компания Massterly планирует в ближайшие годы запустить судоходную компанию, весь «парк» которой будут составлять только самоуправляемые морские корабли.
Massterly, к слову сказать, является далеко не первой норвежской компанией, которая создает самоуправляемые суда. Еще в прошлом году был представлен корабль-робот Yara Birkeland, созданный компанией Kongsberg. Сейчас Kongsberg (частью которой уже является Massterly) объединяет усилия с морской транспортной компанией Wilhelmsen для того, чтобы построить первую в мире судоходную компанию с автономными судами. Как рассказал президент компании Wilhelmsen Томас Вилхелмсен,
«В данный момент времени мы стоим только в самом начале пути, который чуть позже откроет широкий рынок услуг морских автоматических транспортных перевозок. Сначала мы начнем использовать суда-роботы для каботажных перевозок, а затем уже выйдем и на уровень международных грузовых рейсов».
В масштабный проект включено не только производство судов-роботов, но и проектирование, разработка и строительство наземных центров управления, оборудование которых будет контролировать передвижение судов и в случае необходимости будет использоваться для дистанционного управления. Первые корабли-роботы должны начать курсировать у побережья Норвегии уже в 2020 году.
http://youtu.be/EF_wc1OmooE
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