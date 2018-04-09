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Норвегия запускает первую в мире автономную судоходную компанию
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Норвегия запускает первую в мире автономную судоходную компанию 

TechCult 15 минут назад
Фото: TechCult
В мае прошлого года стало известно, что к 2020 году норвежское судно Yara Birkeland в результате модернизации может стать полностью автономным контейнеровозом на электрической тяге. Оно войдет в состав только что созданной первой в мире автономной судоходной компании Massterly. Yara Birkeland создавалось совместными усилиями норвежской химической компании Yara, морской технологической компании Kongsberg и судового завода Wilhelmsen.
В соответствии с договоренностью, компания Massterly будет заниматься разработкой и строительством судов, а также созданием систем управления и логистикой. Контрольные центры компании будут использоваться для мониторинга (в том числе, дистанционного) судов, как в норвежских территориальных, так и в международных водах.
Massterely будет находиться в городе Лисакер (Норвегия) и приступит к работе уже в августе этого года.
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