Норвегия запускает первую в мире автономную судоходную компанию

В мае прошлого года стало известно, что к 2020 году норвежское судно Yara Birkeland в результате модернизации может стать полностью автономным контейнеровозом на электрической тяге. Оно войдет в состав только что созданной первой в мире автономной судоходной компании Massterly. Yara Birkeland создавалось совместными усилиями норвежской химической компании Yara, морской технологической компании Kongsberg и судового завода Wilhelmsen.

В соответствии с договоренностью, компания Massterly будет заниматься разработкой и строительством судов, а также созданием систем управления и логистикой. Контрольные центры компании будут использоваться для мониторинга (в том числе, дистанционного) судов, как в норвежских территориальных, так и в международных водах.

Massterely будет находиться в городе Лисакер (Норвегия) и приступит к работе уже в августе этого года.