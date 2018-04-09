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Британский ветеринар развенчала несколько мифов о поведении кошек и собак
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Британский ветеринар развенчала несколько мифов о поведении кошек и собак 

Вечерняя Москва 8 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Например, когда собака валится перед человеком на спину, подняв лапы в верх, это вовсе не значит, что ей надо почесать живот.
Британский ветеринар доктор Джилл Маккей (Dr Jill MacKay) из Королевской ветеринарной школы при Эдинбургском университете утверждает, что люди до сих пор неверно интерпретируют поведение животных и даже самые привычные и милые их жесты.
К примеру, доктор Маккей утверждает, что собака, шлепаясь перед человеком на спину с задранными вверх лапами и беззащитно открытым животом, вовсе не призывает его щекотать или гладить. Она уверяет, что собаки не проявляют агрессии, когда их треплют по животу только от любви к человеку, к которому проявляют такое… доверие, — пишет Daily Mail.
И таких поведенческих обманок множество — как крик на собаку, когда она громко и истошно лает или ругань на кота, когда он дерет диван.
— Очень часто собака ложится, показывает свой животик и поднимает лапы вверх, но это не просьба погладить ей живот. Когда собака перекатывается на спине с поднятыми лапами — это выражение доверия, — убеждает ветеринар.
Как пишет Маккей в книге «Животная сущность» ("Animal Personality"), есть еще один момент в поведении собак, который заставляет людей действовать неправильно — громкий лай или вой у двери. Люди, как правило, начинают кричать или ругаться, тогда как действенным окажется противоположное.
— Лучший совет — игнорировать и не смотреть на собаку. Собаки любят нас и хотят нашего внимания, поэтому это хороший способ обучить тому, что они ведут себя плохо — просто игнорировать, — заявляет специалист.
Еще одной иллюзией является мнение о том, что кошка, облизываясь, довольна, тогда как подобным поведением может выражать беспокойство, и уж тем более котовладельцам стоит больше знать о поведении мурчащих друзей, которые почему-то дерут их любимый диван или пьют воду из-под крана, а не из красивого блюда у тарелки с едой.
— Кошки заходят в гостиную и часто первое, что они видят, — это спинка дивана. Это почти как дополнительная стена, которая должна быть помечена животным, как его территория. Вместо того, чтобы кричать на них, владельцы кошек должны просто положить когтеточку в том же месте, — уверена Джилл.
А о привычке кошек пить воду в непонятных местах, вместо красивой посуды у кормушки, ветеринар говорит так: посмотрите, где пьют дикие кошки. Они никогда не допустят, чтобы остатки пищи попали в воду, из которой они будут пить. Так же и дома. Разместите поилку для кошки подальше от тарелок с едой, так, чтобы еда точно не попадала в воду — и проблема будет решена.
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