Чемпионат России по футболу. 25-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица 

С 7 по 9 апреля проходят матчи 25-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.
ЧР по футболу 2017/18. 25-й тур. 7-9 апреля. Расписание и результаты:
7 апреля (суббота)
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) — «Амкар» (Пермь) — 0:2 (0:1)
Голы: Рязанцев, 45+1 (0:1). Костюков, 90+2 (0:2).
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко (Казанков, 81), Эдиев, Димидко, Аделейе, Наваловский, Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Карасев (Федотов, 81), Канунников, Секульски.
"Амкар": Нигматуллин, Идову, Конде, Огуде, Сиваков, Занев (Мельников, 66), Гащенков, Гол (Эззатоллахи, 64), Рязанцев (Костюков, 69), Комолов, Оланаре.
Удаление: Кабутов (СКА-Хабаровск), 56 (грубая игра).
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Хатуев (Грозный), Лунев (Новосибирск).
7 апреля. Хабаровск. Стадион «им. Ленина».
"Рубин" (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 3:2 (0:1)
Голы: Митришев, 1 (0:1). Попов, 49 (1:1). Азмун, 63 (2:1). Азмун, 71 (3:1). Митришев, 86 (3:2).
"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Гекдениз, 67), Коновалов, Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77).
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Швец, Иванов (Балай, 72), Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенг (Роши, 66).
Предупреждения: Семенов, 10. Кузьмин, 23. Мохаммади, 55. Сорокин, 82. Гекдениз, 90+4.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).
07 апреля. Казань. Стадион «Центральный».
"Зенит" (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 1:2 (1:1)
Голы: Шатов, 22 (0:1). Ерохин, 33 (1:1). Классон, 88 (1:2).
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Жирков, Оздоев (Кузяев, 72), Паредес, Ерохин, Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 58), Дриусси.
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Шатов (Шишкин, 79), Мамаев (Жоаузинью, 86), Перейра (Вандерсон Масиэл, 71), Смолов, Классон.
Предупреждения: Паредес, 63. Мамаев, 82. Мевля, 85. Смолов, 90+1.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Сафьян, Чельцов (оба Москва).
7 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 47306 зрителей.
"Арсенал" (Тула) — «Уфа» — 2:1 (1:1)
Голы: Горбатенко, 2 (1:0). Стоцкий, 16 (1:1). Горбатенко, 72 (2:1).
"Арсенал": Левашов, Комбаров (Шевченко, 90), Беляев, Хагуш, Альварес, Ткачев (Расич, 90+2), Сунзу, Берхамов, Горбатенко, Кангва (Александров, 76), Дзюба.
"Уфа": Беленов, Табидзе, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Пауревич, Салатич (Карп, 90), Стоцкий, Обляков (Игбун, 68), Йокич (Сейдахмет, 80), Сысуев.
Предупреждения: Сысуев, 5. Беляев, 40. Салатич, 56. Йокич, 63.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Бочков (Сочи), Семенов (Гатчина).
7 апреля. Тула. Стадион «Арсенал». 10200 зрителей.
8 апреля (воскресенье)
"Тосно" — "Урал" (Екатеринбург) — 2:2 (1:1)
Голы: Погребняк, 6 (1:0). Ильин, 40 (1:1). Погребняк, 59 — с пенальти (2:1). Эль-Кабир, 87 (2:2).
"Тосно": Юрченко, Маргасов, Дугалич, Сухарев, Е. Чернов, Галиулин, Карницкий, Полетанович, Жигулев (Мелкадзе, 82), Мирзов (Рикардинью, 62), Погребняк.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Н. Чернов (Портнягин, 81), Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль, Емельянов, Евсеев (Егорычев, 62), Эль-Кабир, Ильин.
Предупреждения: Погребняк, 36. Бумаль, 36. Балажиц, 68. Егорычев, 72. Жигулев, 72.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Миневич (Смоленск), Данченко (Уфа).
Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».
"Локомотив" (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0) (видео)
Гол: Фарфан, 47.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан, Коломейцев, Тарасов (Баринов, 83), Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари (Эдер, 72).
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Скопинцев, 71), Макеев, Калачев (Зуев, 84), Сапета, Гацкан, Ионов, Дядюн (Шомуродов, 58).
Предупреждения: Фарфан, 28. Рыбус, 40. Калачев, 64. Ионов, 84. Ингасон, 90+2. Эдер, 90+5. Гацкан, 90+5. Скопинцев, 90+5.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров), Гаврилин (Владимир), Назаров (Невинномысск).
8 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
"Анжи" (Махачкала) — "Спартак" (Москва) — 1:4 (1:3) (видео)
Голы: Промес, 10 (0:1). Промес, 14 (0:2). Промес, 27 — с пенальти (0:3). Лескано, 36 (1:3). Кутепов, 56 (1:4).
"Анжи": Будаков, Данченко, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Хамдамов (Мусалов, 46), Антон, Тетрашвили, Лескано, Маркелов (Хубулов, 46), Будковский (Калмыков, 85).
"Спартак": Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов, Пашалич, Зобнин, Ханни (Мельгарехо, 84), Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш, 77).
Судьи: ЛАПОЧКИН, Кудрявцев (оба Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
8 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».
9 апреля (понедельник)
ЦСКА — «Динамо»
"ВЭБ Арена" Москва 19:30 Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
Турнирная таблица
Команда
В/Н/П Локомотив
16/4/4 36-17 Спартак
14/8/3 45-26 13/5/5 34-18 Краснодар
13/5/7 38-27 Зенит
11/9/4 34-16 Арсенал
10/5/10 28-28 9/7/9 27-29 Рубин
8/7/10 27-23 6/12/7 28-28 Амкар
7/7/10 16-22 Ахмат
7/6/11 24-33 Динамо
6/9/8 22-22 Ростов
6/9/10 21-25 6/6/13 29-47 Тосно
6/6/13 22-42 СКА-Хабаровск
2/7/16 16-44