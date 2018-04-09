Чемпионат России по футболу. 25-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица

ЧР по футболу 2017/18. 25-й тур. 7-9 апреля. Расписание и результаты:

С 7 по 9 апреля проходят матчи 25-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.

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