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Гаттузо: «Главное — не искать оправданий, так „Милан“ никуда не придет»
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Гаттузо: «Главное — не искать оправданий, так „Милан“ никуда не придет» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 31-го тура итальянской Серии А. От поражения россонери спас гол Николы Калинича на 86-й минуте.
"Мы создали много моментов в первом тайме, да и в целом за матч у нас набралось около 20 ударов по воротам. Нам не хватило агрессивности и решительности. В итоге, нам понадобилось везение даже для того, чтобы сыграть вничью. Можно найти много оправданий нашей усталости, но факт остается фактом: в последней трети матча мы были очень вялыми.
Во втором тайме мы попробовали сыграть по схеме 3-3-4. «Милан» мечтает попасть в Лигу чемпионов и должен был сражаться за победу до конца. Мне не очень нравится такая неорганизованная тактика, но мы должны были попробовать. Получилось довольно хаотично, но нам пришлось рисковать.
Самое главное — не искать оправданий. Таким путем мы никуда не придем. Мы упустили отличную возможность подтянуться к зоне Лиги чемпионов", — приводит слова Гаттузо Mediaset Premium.
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