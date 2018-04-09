Бывший тренер «Зенита» не одобрил нынешнее положение дел в команде

«Что меня удивило в ситуации с »Зенитом» , так это то, как быстро распалась чемпионская команда. Из моего состава остались лишь трое: Лодыгин, Смольников и Кришито. Это очень странно. Почему так произошло? Из-за лимита на легионеров в чемпионате России, из-за предложений из Китая, от которых было сложно отказаться? Еще одна причина — финансовый фейр-плей. В результате в «Зените» осталось мало топ-игроков и очень много российский молодежи. А ей нужно время. Остается верить, что они справятся с давлением», — сказал Вилаш-Боаш в интервью « Российской газете ».

Напомним, португальский специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год. За это время «Зенит» выиграл чемпионат России и занял первое место в группе Лиги Чемпионов.

Фото: fc-zenit.ru