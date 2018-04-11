Новосибирский Минздрав рекомендовал организовать видеонаблюдение в детских больницах

НОВОСИБИРСК, 11 апреля. / ТАСС /. Министерство здравоохранения Новосибирской области после инцидента с жестоким обращением с ребенком рекомендует организовать видеонаблюдение в палатах, где проходят лечение дети, оставшиеся без попечения родителей. Соответствующие письма будут направлены главным врачам детских больниц региона, сообщает в среду пресс-служба правительства Новосибирской области.

"После инцидента, который сейчас расследуется, в Детской клинической больнице № 4, нами было принято решение рекомендовать больницам установить в палатах камеры видеонаблюдения для контроля за благополучием и безопасностью детей, которые находятся в больнице без мамы. Разумеется, камеры будут расположены не во всех помещениях, а только в которых проходят лечение малыши, оставшиеся без попечения родителей", — приводит пресс-служба слова заместителя министра здравоохранения региона Андрея Лиханова.

Записи видеокамер будут доступны только для служебного пользования, законодательные нормы о защите персональных данных и прав несовершеннолетних будут строго соблюдаться, заверил Лиханов. Первое видеооборудование должно появиться в больницах через два месяца, после проведенных аукционов по его поставке.

Также в министерстве здравоохранения Новосибирской области рассматривают инициативу введения психологических тренингов и специальных опросников для медицинского персонала, направленных на выявление синдрома профессионального выгорания и компетенций работы с детьми.