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Травников нашёл замену двум уволенным министрам
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Травников нашёл замену двум уволенным министрам 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении двух исполняющих обязанности министров в региональном правительстве — ранее в этом году уволились министры сельского хозяйства и энергетики и ЖКХ.
О новых назначениях Андрей Травников сообщил сегодня. Вместо ушедшего с поста врио министра энергетики и ЖКХ Евгения Кима будет работать его заместитель Денис Архипов, вместо главы областного минсельхоза Василия Пронькина — его заместитель Евгений Лещенко.
По его словам, сейчас ищутся кандидаты, которые могли бы возглавить областные министерства на постоянной основе. Врио губернатора не исключил, что Лещенко и Архипов могут остаться в должности.
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