Травников нашёл замену двум уволенным министрам

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении двух исполняющих обязанности министров в региональном правительстве — ранее в этом году уволились министры сельского хозяйства и энергетики и ЖКХ.

По его словам, сейчас ищутся кандидаты, которые могли бы возглавить областные министерства на постоянной основе. Врио губернатора не исключил, что Лещенко и Архипов могут остаться в должности.