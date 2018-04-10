Травников нашёл замену двум уволенным министрам 

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении двух исполняющих обязанности министров в региональном правительстве — ранее в этом году уволились министры сельского хозяйства и энергетики и ЖКХ.
О новых назначениях Андрей Травников сообщил сегодня. Вместо ушедшего с поста врио министра энергетики и ЖКХ Евгения Кима будет работать его заместитель Денис Архипов, вместо главы областного минсельхоза Василия Пронькина — его заместитель Евгений Лещенко.
По его словам, сейчас ищутся кандидаты, которые могли бы возглавить областные министерства на постоянной основе. Врио губернатора не исключил, что Лещенко и Архипов могут остаться в должности.