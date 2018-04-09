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Врио губернатора Новосибирской области поручил проверить поведение персонала больниц
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Врио губернатора Новосибирской области поручил проверить поведение персонала больниц 

ТАСС 56 минут назад
НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обратился в понедельник на аппаратном совещании в правительстве к региональному минздраву с просьбой проверить корректность поведения персонала медицинских учреждений. Речь об этом зашла в связи с информацией о возможном жестоком обращении сотрудницы больницы с младенцем и проверке СК.
"Безусловно, следственные органы проверят эту информацию [о жестоком обращении с ребенком] и привлекут виновных к ответственности. Я бы попросил вас и ваших коллег [из минздрава] превентивно о следующем: даже если этот факт не подтвердится, в лечебных учреждениях должна быть создана такая атмосфера, чтобы у пациентов даже не возникло подозрений, что такое может быть. Эту проверку тоже надо провести, по итогам расследования — мне немедленный доклад по данному вопросу", — сказал Травников.
Он добавил, что, когда посещал вместе со специалистами минздрава поликлиники, то обратил внимание на «не совсем корректное поведение персонала». «Это самое обидное, что мы с вами наблюдали, — не совсем корректное поведение персонала. Не знаю, в чем предпосылки: нормально отделанные помещения, хорошие условия работы. Почему вдруг такой отрицательный психологический настрой к пациентам? С этим тоже надо работать», — отметил он.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку появившегося в соцсетях видеоролика, на котором медсестра бьет ребенка во время медицинской процедуры в одной из больниц Новосибирска.
ТАСС: последние новости
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