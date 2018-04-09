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Глава Челябинска извинился за закрашенный арт-объект
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Глава Челябинска извинился за закрашенный арт-объект 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Глава Челябинска извинился за порчу арт-объекта, который закрасили серой краской перед чемпионатом мира по танцам, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«У организаторов чемпионата были определённые требования, и мы постарались им соответствовать. Приношу свои извинения активистам, что был уничтожен арт-объект. Будем восстанавливать», — отметил Евгений Тефтелев.
Напомним, трансформаторный ящик на улице Труда активисты украсили изображением птицы, получив все необходимые разрешения. Деньги на краску и прочие материалы для граффити собирали добровольцы. Однако перед чемпионатом мира горожане заметили, что объект полностью покрыт серой краской.
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