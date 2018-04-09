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Видеозапись с «разборками» школьниц взбудоражила Салехард и Лабытнанги
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Видеозапись с «разборками» школьниц взбудоражила Салехард и Лабытнанги 

Красный Север 41 минуту назад
Фото: Красный Север
В интернете появилось видео, на котором одна девочка-подросток под одобрительные возгласы сверстников избивает другую. Запись, по предварительным данным, сделана в Семи лиственницах.
Ролик, который на прошлой неделе разместили в сетевых сообществах двух городов, собрал сотни возмущенных комментариев по обе стороны Оби. По информации пользователей, видео снято в Лабытнанги. Главное действующее лицо в кадре — девушка, в которой обитатели соцсетей опознали ученицу средних классов первой городской школы. Школьница треплет стоящую на коленях жертву за волосы и избивает ее руками и ногами, не встречая сопротивления. За происходящим, не вмешиваясь до последнего, наблюдает большая группа подростков обоих полов.
— Сотрудники лабытнангского отдела МВД проверяют всех обстоятельства появления видеозаписи и запечатленных на ней событий, — прокомментировали в пресс-службе ямальского управления внутренних дел. Об итогах пока не сообщалось. «КС» продолжит следить за развитием событий.
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