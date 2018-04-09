Видеозапись с «разборками» школьниц взбудоражила Салехард и Лабытнанги

В интернете появилось видео, на котором одна девочка-подросток под одобрительные возгласы сверстников избивает другую. Запись, по предварительным данным, сделана в Семи лиственницах.

Ролик, который на прошлой неделе разместили в сетевых сообществах двух городов, собрал сотни возмущенных комментариев по обе стороны Оби. По информации пользователей, видео снято в Лабытнанги. Главное действующее лицо в кадре — девушка, в которой обитатели соцсетей опознали ученицу средних классов первой городской школы. Школьница треплет стоящую на коленях жертву за волосы и избивает ее руками и ногами, не встречая сопротивления. За происходящим, не вмешиваясь до последнего, наблюдает большая группа подростков обоих полов.