Омич избил и поджог свою мать

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Омской области завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнеомского района. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.

Следствие установило, что 17 февраля 2018 года злоумышленник пришёл в гости к своей матери, которую ранее лишили родительских прав. У них возникла ссора. Мужчина толкнул мать, она упала и ударилась головой. После он облил женщину, которая лежала без сознания. А потом поджог её.

Только через некоторое время обвиняемый вынес потерпевшую на улицу, где потушил огонь снегом. А после скрылся с места преступления.

В настоящее время уголовное дело направили в Нижнеомский районный суд.