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Омич избил и поджог свою мать
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Омич избил и поджог свою мать 

АиФ-Омск 37 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Омской области завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнеомского района. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.
Следствие установило, что 17 февраля 2018 года злоумышленник пришёл в гости к своей матери, которую ранее лишили родительских прав. У них возникла ссора. Мужчина толкнул мать, она упала и ударилась головой. После он облил женщину, которая лежала без сознания. А потом поджог её.
Только через некоторое время обвиняемый вынес потерпевшую на улицу, где потушил огонь снегом. А после скрылся с места преступления.
В настоящее время уголовное дело направили в Нижнеомский районный суд.
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