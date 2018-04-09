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В 2018 году из Омской области уехали почти пять тысяч человек
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В 2018 году из Омской области уехали почти пять тысяч человек 

АиФ-Омск 36 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает Омскстат.
В Омскстате представили очередной отчёт о миграции населения. Так, за январь и февраль 2018 года из Омской области уехали 4,7 тысяч человек. А приехали на постоянное место жительство в регионе — 3,2 тысяч человек. Миграционная убыль населения — 1,5 тысяч человек.
Отметим, что за два первых месяца 2018 года в пределах Омской области место жительства сменили 4,2 тысяч человек. Из них в феврале — 2,2 тысяч человек.
Напомним, по итогам 2017 года, по данным Росстата, Омская область заняла первое место по миграционной убыль в Сибири и второе по России. В 2017 году в омский регион прибыло 25,3 тысяч человек. А покинули область — 35,2 тысяч человек. Таким образом, число выбывших превышает число прибывших на 9,9 тысяч человек.
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