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В 2018 году омичи потратили почти 76 млрд рублей на покупку товаров
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В 2018 году омичи потратили почти 76 млрд рублей на покупку товаров 

АиФ-Омск 56 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает Омскстат.
За первые три месяца 2018 года жители Омской области потратили 75,8 млрд рублей на покупку товаров. В среднем каждый житель региона купил товаров на 38,7 тысяч рублей.
Больше всего омичи потратили денег на непродовольственные товары. Удельный вес их продаж составляет 53,7 процента. А 46,3 процента оборота приходится на долю продуктов питания, в том числе напитков и сигарет.
Половину покупок омичи совершили в магазинах из сферы малого бизнеса. А на рынках и ярмарках жители региона купили лишь 1,1 процента товаров.
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