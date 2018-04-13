В 2018 году омичи потратили почти 76 млрд рублей на покупку товаров 

Об этом сообщает Омскстат.
За первые три месяца 2018 года жители Омской области потратили 75,8 млрд рублей на покупку товаров. В среднем каждый житель региона купил товаров на 38,7 тысяч рублей.
Больше всего омичи потратили денег на непродовольственные товары. Удельный вес их продаж составляет 53,7 процента. А 46,3 процента оборота приходится на долю продуктов питания, в том числе напитков и сигарет.
Половину покупок омичи совершили в магазинах из сферы малого бизнеса. А на рынках и ярмарках жители региона купили лишь 1,1 процента товаров.