Ещё
Вопрос о Костроме принес победу знатокам из программы «Что? Где? Когда»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вопрос о Костроме принес победу знатокам из программы «Что? Где? Когда» 

k1news.ru 32 минуты назад
Фото: k1news.ru
Последний вопрос 9 раунда стал для знатоков решающим во время вчерашней игры «Что? Где? Когда». Вопрос, заданный москвичами, касался принципов застройки городов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В зал вынесли шахматную доску, веер и дартс.
С помощью этих предметов можно наглядно продемонстрировать три принципа. Что это за принципы? — задал вопрос ведущий.
Игроки быстро поняли: речь идет о строительстве городов, однако примеров в своем ответе назвать не смогли. В итоге название нашего города произнес ведущий:
Шахматы — Санкт-Петербург. А веерный тип — Кострома.
В итоге команда победила со счетом 6:3 и получила право принимать участие в зимней серии игр.
k1news.ru: последние новости
Негодные к службе костромичи, поправившие здоровье, все же могут попасть в армию Хоккеисты категории 40+ представят Кострому на «Ночной лиге» в Сочи Костромичка завоевала «золото» на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой332
ЦСКА победил СКА14
Определились все пары плей-офф НХЛ
Гончаренко оценил игру Акинфеева и Головина1
Ягудин с женой попали в больницу28
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение