Вопрос о Костроме принес победу знатокам из программы «Что? Где? Когда»

Последний вопрос 9 раунда стал для знатоков решающим во время вчерашней игры «Что? Где? Когда». Вопрос, заданный москвичами, касался принципов застройки городов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В зал вынесли шахматную доску, веер и дартс.

С помощью этих предметов можно наглядно продемонстрировать три принципа. Что это за принципы? — задал вопрос ведущий.

Игроки быстро поняли: речь идет о строительстве городов, однако примеров в своем ответе назвать не смогли. В итоге название нашего города произнес ведущий:

Шахматы — Санкт-Петербург. А веерный тип — Кострома.

В итоге команда победила со счетом 6:3 и получила право принимать участие в зимней серии игр.