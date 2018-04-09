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Руди Гарсия: «Я не помню моментов у „Монпелье“, а мы просто не попадали по воротам»
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Руди Гарсия: «Я не помню моментов у „Монпелье“, а мы просто не попадали по воротам» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия недоволен ничьей с «Монпелье» (0:0) в матче чемпионата Франции. Эта потеря очков привела к тому, что «Лион» догнал провансальцев, и они делят третье место в лиге 1, дающее право на Лигу чемпионов.
— Усталость? Можно говорить что угодно: устали, травмировались, отыграли 50 матчей в сезоне, — цитирует AFP Гарсия. — Но начнем с нашей неэффективности в атаке. Мы мало били по воротам. А тот, кто скажет мне, что не было пенальти… В последних трех домашних матчах я устал говорить одно и то же. Мы были последовательны в своей игре, я не помню моментов у «Монпелье». А у нас их было достаточно, но мы не попадали по воротам.
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