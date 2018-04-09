Иркутские горнолыжники заняли третье место на XII турнире городов Cибири и Дальнего Востока памяти В. А. Зверева

Сборная Иркутска заняла третье общекомандное место на зональном первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XII турнир городов Сибири и Дальнего Востока памяти Валерия Алексеевича Зверева». Межрегиональные соревнования проходили со 2 по 6 апреля на Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная». В слаломе-гиганте 4 апреля среди девушек 2006-2007 годов рождения лидировали спортсменки из Красноярска: первое место заняла Софья Гусарова, второе место — Алина Емельянова, третье место — Валерия Николаенко. Среди девочек 2008-2009 годов рождения в этой дисциплине победила Олеся Жукова из Магадана, второй стала Алена Стрикун из Красноярска, третье место заняла Анфиса Лебасова из Томска. Среди юношей 2006-2007 годов рождения в слаломе-гиганте золотую медаль завоевал Александр Поляков из Владивостока, серебряную медаль получил Илья Щелоков из Новосибирска, бронзовая награда досталась Яну Мариквасу из Иркутска. Среди мальчиков 2008-2009 годов рождения победил Марк Поваляев (Красноярск), второе место занял Михаил Алексеев (Братск), третье место — Никита Вологдин (Красноярск).

5 апреля спортсмены соревновались в слаломе. Среди девушек 2002-2003 годов рождения лидировала Елизавета Рычкова (Железногорск Красноярского края), серебряным призером стала Диана Ендржеевская (Железногорск), бронзовую медаль выиграла Валентина Юдина (Арсеньев). Среди девушек 2004-2005 годов рождения победу праздновала Вероника Грибенко (Железногорск), серебряную медаль завоевала Екатерина Карпенко (Хабаровск), бронзовую медаль получила Алина Артамонова (Южно-Сахалинск). Среди юношей 2002-2003 годов рождения первое место занял Олег Языков (Железногорск), второе место — Владислав Ратушняк (Красноярск), третье — Макар Логачёв (Облучье). Среди юношей 2004-2005 годов рождения в слаломе не было равных Сергею Находкину из Хабаровска, второе место занял ангарчанин Марк Кустов, третье место — у Федора Клапцова из Южно-Сахалинска.

В дисциплине «слалом-мини-кросс» среди девушек 2006-2007 годов рождения первое и второе места заняли красноярские спортсмены Софья Гусарова и Валерия Николаенко соответственно, третье место — у иркутской спортсменки Ксении Наумовой. Среди девочек 2008-2009 годов рождения победила Олеся Жукова из Магадана, второе место заняла Алена Стрикун из Красноярска, третье место — у Марины Серебряковой из Красноярска. Среди юношей 2006-2007 годов рождения первым стал красноярский горнолыжник Данил Миронов, вторым — Александр Поляков из Владивостока, третье место занял Ян Мариквас из Иркутска. Среди мальчиков 2008-2009 годов рождения в дисциплине «слалом-мини-кросс» победил спортсмен из Красноярска Марк Поваляев, «серебро» завоевал Роман Нарчуганов из Иркутска, «бронзу» — Михаил Алексеев из Братска.

В целом, по итогам турнира сильнейшей из 18 команд, участвовавших в соревнованиях, стала сборная Красноярска. На втором месте оказалась команда Железногорска Красноярского края. Третье место заняла сборная Иркутска.

Напомним, Валерий Алексеевич Зверев родился в Байкальске. Он считается основателем горнолыжного комплекса «Гора Соболиная». Благодаря его энтузиазму, в 70 — 80 годы была подготовлена почва для развития горнолыжного спорта в Байкальске. Валерий Зверев воспитал целую плеяду талантливых спортсменов-горнолыжников.