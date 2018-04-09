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Знаток клуба «Что? Где? Когда?» раскусил вопрос волгоградского психолога
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Знаток клуба «Что? Где? Когда?» раскусил вопрос волгоградского психолога 

v1.ru 24 минуты назад
Фото: v1.ru
Капитан молодой команды клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров с легкостью разгадал вопрос волгоградки.
Спросив о форме уничтожения культуры, волгоградский психолог Юлия Квасникова заставила знатоков перебрать с десяток версий. После минуты бурных обсуждений отвечать на вопрос решил волгоградец Борис Белозеров.
— Это идеальный способ взятия вопроса, — прокомментировал капитан команды, обыгравший телезрителя. — Сначала вы обсуждаете командой, а потом происходит щелчок. В этот раз он произошел у меня.
На непростые вопросы команда волгоградца Бориса Белозерова ответила почти без промахов. Со счетом 6:3 знатоки обыграли телезрителей.
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