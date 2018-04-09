Знаток клуба «Что? Где? Когда?» раскусил вопрос волгоградского психолога

Капитан молодой команды клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров с легкостью разгадал вопрос волгоградки.

Спросив о форме уничтожения культуры, волгоградский психолог Юлия Квасникова заставила знатоков перебрать с десяток версий. После минуты бурных обсуждений отвечать на вопрос решил волгоградец Борис Белозеров.

— Это идеальный способ взятия вопроса, — прокомментировал капитан команды, обыгравший телезрителя. — Сначала вы обсуждаете командой, а потом происходит щелчок. В этот раз он произошел у меня.

На непростые вопросы команда волгоградца Бориса Белозерова ответила почти без промахов. Со счетом 6:3 знатоки обыграли телезрителей.