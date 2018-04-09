7 апреля в столице Южного Урала прошел Кубок мира по танцевальному спорту в европейской программе. 

Напомним, с 6 по 8 апреля Челябинск принимает сразу несколько титульных турниров по танцевальному спорту — мировой рейтинг WDSF, открытый Кубок губернатора по танцевальному спорту, Кубок мира по европейской программе и чемпионат мира по латиноамериканской программе (секвей). Спортивную программу Кубка мира предвосхищала красочная церемония открытия, парад стран-участниц и выступление официальных лиц. Спортсменов и гостей приветствовал первый заместитель Губернатора Челябинской области Евгений Редин. «Сегодня столица Южного Урала — город Челябинск — впервые в своей истории принимает соревнования, на которых выступят лучшие спортсмены мира. Иначе быть и не может, ведь Южный Урал — это место, где встречаются два континента — Европа и Азия, а для танцевального спорта нет границ. Надеемся, что этот паркет станет счастливым, принесет вам удачу и запомнится надолго. Хочется пожелать всем прекрасного настроения, и пусть в городе Челябинске в эти дни царят лучшие танцевальные традиции Европы и зажигательные ритмы стран Латинской Америки», — отметил Евгений Редин. За призовые места в соревнованиях Кубка мира в европейской программе спорили 22 сильнейшие пары из 12 стран. Победу в соревнованиях одержала литовская пара Донатас Везелис, Лина Чаткевичуте, вторыми стали представители Германии Симоне Сегатори, Аннет Зюдоль, замкнули тройку призеров спортсмены из Дании — Бьорн Битч и Эшли Вильямсон. На четвертом месте расположились танцоры из Польши Андржей Садецки и Карина Наврот. Пятое и шестое места заняли россияне — Андрей Мотыль и Екатерина Ким и Игорь Потовин и Янина Якубова соответственно. «Видно, что в Челябинске любят танцы и все организовано очень хорошо, это чувствуется. Все на высшем уровне. Думаем, что этот турнир — один из самых лучших из всех, что мы видели. Номер один, можно сказать», — поделились впечатлениями победители Кубка мира по танцевальному спорту Донатас Везелис и Лина Чаткевичуте. Добавим, победители и призеры турнира получили уникальные кубки и медали, изготовленные златоустовскими мастерами. «Сегодняшнее мероприятие — это замечательный праздник для всех гостей, в том числе, зарубежных пар, судей, никто не ожидал такого уровня. Наша федерация уже в течение 10 лет проводит каждый год минимум два чемпионата в нашей стране, но, как правило, проходит все либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Но когда появилась возможность создать такой праздник, в таком формате в Челябинске, я с большим удовольствием схватился за эту идею, обратился к президенту нашей федерации Верене Шулек и президиуму. Все меня поддержали. Я хочу объявить громогласно, находясь здесь уже три дня, я вижу, как качественно все это делается. Я вижу, как люди работают. Я, что называется, снимаю шляпу перед оргкомитетом, и теми людьми, которые в принципе поверили в нас, в возможности федерации», — подчеркнул Александр Мельников, президент Российской Федерации танцевального спорта «Профессионал».
С 6 по 8 апреля на Южном Урале проходят сразу 3 статусных события в мире танцевального спорта: Чемпионат мира по танцевальному спорту в дисциплине «секвей» среди профессионалов (латиноамериканская программа) 2018; Кубок мира по танцевальному спорту по европейской программе среди профессионалов 2018; Кубок Губернатора Челябинской области 2018. Соревнования проходят при поддержке АО «Русская медная компания». Всего в чемпионате и Кубке мира принимают участие спортсмены и судьи из 27 стран: Россия, Германия, Литва, Китай, Румыния, Италия, Польша, Эстония, Латвия, Испания, Финляндия, Болгария, США, Япония, Грузия, Португалия, Австрия, Албания, Белоруссия, Филиппины, Израиль, Узбекистан, Казахстан, Республика Корея (Южная Корея), Дания, Хорватия, Украина. За право проведения чемпионата мира Южный Урал конкурировал с городами Польши, Австралии, Израиля. Важным фактором при принятии решения в пользу южноуральской столицы было успешное проведение международного турнира «Кубок губернатора Челябинской области» на протяжении 16 лет. Отметим, Южный Урал впервые примет чемпионат мира по танцевальному спорту. Ранее подобные соревнования в России принимали лишь Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Фото: Павел Табарчук