«Казанская ярмарка» начала регистрировать браки

Один из залов «Казанской ярмарки». Фото: kzn.ru В пятницу в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялась первая регистрация брака. Конференц-залы «Казань» и «Свияжск» временно выполняют функции Центра семьи «Казан». Чаша закрыта до августа.

Залы «Казанской ярмарки» находятся в главном павильоне выставочного центра. «Казань» и «Свияжск» практически идентичны. Они отличаются только мебелью (во втором она более торжественная). Эти залы намного просторней тех, что в Чаше: «Восточный» вмещает 25 человек, «Серебряный» и «Золотой» — по 35, а «Свияжск» и «Казань» — до 50 гостей. После церемонии молодожены могут фотографироваться в здании, на аллее или на фоне павильона.

Парам, которым не нужна торжественная регистрация, по-прежнему могут обращаться в районные отделы загса, сообщает портал мэрии.

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