«Урал» — снова ничья

Футбольная команда «Урал» в минувшие выходные встретилась с клубом из Ленинградской области «Тосно». Встреча закончилась со счетом 2:2 Уже на шестой минуте игроки «Тосно» забили первый гол. Сравнять счет удалось на 40 минуте.

Меркулов с левого фланга закинул в штрафную на Димитрова, тот пробил вдоль ворот, где быстрее защитника оказался Ильин. «Урал» чуть ускорился и сразу забил — 1:1, сообщается на портале Е1.

Затем после пенальти на 60 минуте счет стал 2:1 в пользу «Тосно». За три минуты до финального свистка уральцы сумели забить второй гол. Везением в финале стал и промах Павла Погребняка

Теперь «Урал» ждёт домашняя игра со "Спартаком" , которая пройдет 15 апреля и станет второй игрой на обновленном стадионе «Екатеринбург-Арена». По словам организаторов, ожидается аншлаг, поскольку билеты уже проданы.

Только на 40 минуте футболистам удалось сравнять счет