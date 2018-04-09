Ещё
«Урал» — снова ничья
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Урал» — снова ничья 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Футбольная команда «Урал» в минувшие выходные встретилась с клубом из Ленинградской области «Тосно». Встреча закончилась со счетом 2:2 Уже на шестой минуте игроки «Тосно» забили первый гол. Сравнять счет удалось на 40 минуте.
Меркулов с левого фланга закинул в штрафную на Димитрова, тот пробил вдоль ворот, где быстрее защитника оказался Ильин. «Урал» чуть ускорился и сразу забил — 1:1, сообщается на портале Е1.
Затем после пенальти на 60 минуте счет стал 2:1 в пользу «Тосно». За три минуты до финального свистка уральцы сумели забить второй гол. Везением в финале стал и промах Павла Погребняка.
Теперь «Урал» ждёт домашняя игра со "Спартаком", которая пройдет 15 апреля и станет второй игрой на обновленном стадионе «Екатеринбург-Арена». По словам организаторов, ожидается аншлаг, поскольку билеты уже проданы.
Только на 40 минуте футболистам удалось сравнять счет
Overtime.life: последние новости
Баскетболистки "УГМК" сыграют в плей-офф чемпионата России Уральской столице выделят 260 миллионов рублей на развитие инфраструктуры мундиаля "Урал" сыграл вничью с "Рубином" на обновленном стадионе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение