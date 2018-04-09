«Ливерпуль» проявляет интерес к футболисту «Манчестер Юнайтед»

По информации L'Equipe, руководство «мерсисайдцев» готово купить бельгийца летом 2018 года. Отмечается, что интерес к 30-летнему полузащитнику проявляют «Пари Сен-Жермен», «Монако» и «Рома».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Феллайни принял участие в 13 матчах «Манчестер Юнайтед», в которых забил три мяча.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» футболист выступал за ливерпульский «Эвертон».

Ранее сообщалось, что Феллайни планирует завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2018 года в России.