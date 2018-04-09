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Хохлов: Газзаев бы меня, наверное, убил, но Панченко теперь будет плеймейкером
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Хохлов: Газзаев бы меня, наверное, убил, но Панченко теперь будет плеймейкером 

Чемпионат.com 15 минут назад
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов сообщил, что нападающий команды Кирилл Панченко отныне будет выступать на поле в роли плеймейкера.
«Будет ли теперь Панченко всё время отходить в глубину и начинать атаки оттуда? Валерий Георгиевич Газзаев убил бы меня, наверное, но Панченко теперь будет плеймейкером. Мы ему чуть больше позволяем, чем другим. Не свободный художник, конечно, но может перемещаться, искать зоны, которые для него открывают партнёры. Это мы Кириллу не запрещаем.
Что касается того, не одёргиваю ли я Панченко из-за того, что он со всех позиций бьёт по воротам, то разговор на эту тему был. Здорово, когда игрок атаки нацелен на ворота. Но иногда он может сыграть больше на команду. Думаю, мы услышали друг друга», — сказал Хохлов в интервью «Чемпионату».
Напомним, что крылатую фразу о плеймейкере Газзаев произнёс в 2003 году. «В моём понимании есть игроки середины поля, которые в равной степени должны вести как оборонительные, так и атакующие действия. А футболиста по фамилии Плеймейкер я не знаю», — сказал Газзаев, который тогда возглавлял ЦСКА и сборную России.
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