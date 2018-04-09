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Экс-президент «Спартака»: состав красно-белых пока для внутреннего пользования
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Экс-президент «Спартака»: состав красно-белых пока для внутреннего пользования 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России между красно-белыми и махачкалинским «Анжи».
"Все закономерно. Пожалуй, сегодня у «Спартака» самое лучшее нападение в стране. Единственное, что такое шикарное нападение все равно для внутреннего пользования, но, к сожалению, у других команд даже такого нет. И вот, за счет такой атакующей мощи «Спартак» и выигрывает один матч за другим.
Хотя, когда соперник немного начинает напрягать оборону москвичей — у него появляются моменты, но где-то не везет. Если бы оборона «Спартака» работала бы так же, как и атака, то это был бы полный комплект, боевой коллектив. А так, пока что состав для внутреннего пользования", — цитирует Червиченко Rusfootball.info.
Встреча между «Спартаком» и «Анжи», которая прошла в Махачкале, завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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