Ловчев: «Шатов, играя за „Краснодар“, болеет за „Зенит“, в отличие от Манчини»

"Слезы Шатова. Они искренние. Это подтверждают и слова Олега после игры. Он стремился, лез, делал все, чтобы показать себя. И народ на стадионе в Питере его принял. Потому что Шатов, играя за «Краснодар», болеет за «Зенит», в отличие от Манчини, который в клубе. И которого там скоро не будет. А Шатов вернется — и будет так же играть за «Зенит».

Публика провожала его как героя. И Олега это растрогало. Он был переполнен чувствами. И хорошо, что Шатов не зачерствел.

Как поведет себя в такой ситуации Дзюба? Не знаю. Но он точно не заплачет — он другой", — гласит сообщение Ловчева в «Телеграме».

Напомним, что права на Шатова принадлежат «Зениту», а за «Краснодар» Олег играет на правах аренды.