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Ловчев: «Шатов, играя за „Краснодар“, болеет за „Зенит“, в отличие от Манчини»
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Ловчев: «Шатов, играя за „Краснодар“, болеет за „Зенит“, в отличие от Манчини» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ситуации с хавбеком Олегом Шатовым, который не сдержал слез во время матча "Зенит" — «Краснодар» (1:2).
"Слезы Шатова. Они искренние. Это подтверждают и слова Олега после игры. Он стремился, лез, делал все, чтобы показать себя. И народ на стадионе в Питере его принял. Потому что Шатов, играя за «Краснодар», болеет за «Зенит», в отличие от Манчини, который в клубе. И которого там скоро не будет. А Шатов вернется — и будет так же играть за «Зенит».
Публика провожала его как героя. И Олега это растрогало. Он был переполнен чувствами. И хорошо, что Шатов не зачерствел.
Как поведет себя в такой ситуации Дзюба? Не знаю. Но он точно не заплачет — он другой", — гласит сообщение Ловчева в «Телеграме».
Напомним, что права на Шатова принадлежат «Зениту», а за «Краснодар» Олег играет на правах аренды.
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