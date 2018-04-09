«МЮ» и «Манчестер Сити» по-прежнему ведут борьбу за Фреда

По информации источника, игрок получил предложения от "Манчестер Юнайтед" и «Манчестер Сити». Отмечается, что клубы продолжают борьбу за хавбека, поскольку тот готов перебраться в чемпионат Англии.

Фред: Знаю об интересе «Манчестер Сити». Рад, что мою игру ценят в Европе

Источник уверяет, что руководство «горняков» в связи с большим спросом на Фреда может повысить его трансферный лист до 50 млн фунтов.

Ранее бразилец подтвердил информацию об интересе клубов из Манчестера.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за «Шахтер» 31 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.