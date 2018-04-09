Африканская страна на два дня осталась полностью без интернета

Инцидент произошел в конце марта, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас. Компания Oracle уточняет, что сбой произошел 30 марта у берегов Мавритании и длился до 1 апреля 2018 года. В результате обрыва кабеля ACE без интернета осталась Мавритания, в которой проживает около 4,3 млн человек, а также еще десять соседних государств испытывали трудности с интернетом.

Причина сбоя не уточняется. Мавритания осталась без интернета из-за того, что зависит от этого подводного кабеля. У остальных стран, которые также испытывали проблемы с интернетом, есть другие способы получения сигнала: наземные кабели и спутниковые соединения.

Подводный кабель ACE (African Coast to Europe, «От берегов Африки до Европы») проложен от ЮАР вдоль всего западного берега Африки до Европы — Франции и Великобритании. Его длина составляет порядка 17 тысяч км, объединяет 19 телеком-операторов и обладает пропускной способностью до 5,12 Тб/сек. Кабель был проложен в 2012 году и с тех пор никаких серьезных проблем не наблюдалось.