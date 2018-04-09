Десять стран в Африке остались без интернета. Одна из них — во время выборов

Обрыв подводного кабеля ACE стал причиной двухдневного отключения африканской Мавритании от интернета. Похожие сложности испытали еще девять расположенных рядом государств. Одним из них стала Сьерра‐Леоне, где обрыв связи произошел прямо в день второго тура президентских выборов. Местные жители заподозрили неладное.

Автономный режим

Интернет отключился еще 30 марта, но причину обрыва провода до сих пор не выяснили, сообщается 5 апреля на сайте американской корпорации Oracle — крупного производителя программного обеспечения и поставщика серверного оборудования. Помимо Мавритании, наибольшие проблемы наблюдались в Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи и Гамбии.

«Оператор Sierra Leone Cable Limited (SALCAB) говорит, что соединение для передачи данных со Сьерра-Леоне частично отключено из-за обрыва подводного кабеля ACE в Нуакшоте, Мавритания».

«Различия в продолжительности и степени серьезности могут быть связаны с другими имеющимися подключениями к интернету через наземный кабель или спутник, которыми располагают поставщики услуг в этих странах, что приводит к различным уровням зависимости от кабельной системы ACE», — отметили эксперты американской корпорации.

Существенно меньшие проблемы испытал Бенин, подключенный к интернету через два подводных кабеля. Там перебои в работе испытывала примерно десятая часть от имеющихся сетей. А в Сенегале, Кот-д’Ивуаре, Экваториальной Гвинее и Камеруне, подключенных к интернету через три кабеля, незначительные проблемы наблюдались лишь несколько часов.

Выборы в Сьерра-Леоне

При этом не только Мавритания оказалась в двухдневном автономном режиме. В соседней Сьерра-Леоне 31 марта были серьезные проблемы в работе интернета. А 1 апреля произошло полное отключение от глобальной сети.

«Источники в Сьерра-Леоне сообщают, что интернет был отключен во время подсчета голосов, но был восстановлен этим утром. Правительство должно продолжать поддерживать свободу выражения мнений на заключительных этапах выборов».

Пользователи соцсетей не исключили, что причиной «обрыва» связи в Сьерра-Леоне стали действия правительства из-за второго тура президентских выборов, которые прошли 31 марта. Тем более что победителем стал лидер оппозиционной Народной партии Джулиус Маада Био. Об этом позднее сообщила Национальная избирательная комиссия страны.

«За день до выборов они утверждали, что у волоконной оптики были проблемы где-то в Мавритании. Не удалось найти что-либо, чтобы подтвердить это. Интернет был отключен через оператора SALCAB и выбил провайдеров Africell, Airtel, Sierratel, которые все получают свой интернет от оптоволоконного кабеля».

«Правительство попыталось объяснить отключение интернета обрывом кабеля ACE в Мавритании, но затем отключило связь с Абиджаном, Дакаром и Лагосом, на которые не повлиял сбой. Интернет частично восстановлен сегодня утром. Обрыв все еще оказывает влияние на некоторые линии связи».

Первый тур выборов прошел в стране 7 марта. Как сообщило агентство Синьхуа, тогда ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 55% голосов избирателей. Второй тур был намечен на 26 марта. В него прошли кандидат от правящей в стране партии «Всенародный конгресс» Самура Камара и оппозиционер Джулиус Маада Био.

Незадолго до выборов правящая партия усомнилась в легитимности голосования, и суд перенес его.

Кабель ACE Все пострадавшие страны подключены к интернету только через подводный кабель АСЕ (от Африканского побережья до Европы), первую фазу которого который ввели в эксплуатацию в 2012 году. Он проходит от запада Африки между Францией и ЮАР и соединяет 22 страны.

Общая длина ACE — 17 тысяч километров, а пропускная способность — пять терабайт в секунду. Его обслуживанием и предоставлением доступа в интернет занимаются 19 телекоммуникационных операторов. До сих пор не было зафиксировано ни одного сбоя из-за повреждения кабеля.