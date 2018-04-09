Хохлов: на Сёмина невозможно обижаться, просто Палыча нужно знать

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о наставнике «Локомотива» Юрии Сёмине , под руководством которого ему довелось поработать во время игровой карьеры. Хохлов работал с Сёминым в «Локомотиве» и «Динамо».

«Пожалуй, правда, что Сёмин — самый эмоциональный тренер в моей практике. От Палыча доставалось всем, но на него невозможно было обижаться — настолько искренние у него эмоции. Можешь какое-то время позлиться, но потом понимаешь, для чего это делалось.

Булыкину Сёмин орал: «Варежки сними!»? Со мной тоже была история. Играем с «Зенитом» . Ничья за 5-7 минут до конца. Дикая заруба! Сёмин подзывает: «Осталось чуть-чуть времени. Нужно выложиться! Отдайся, покажи себя! Рывок туда-сюда. Понял?». Я кивнул. Стою на линии поля, дико заряженный, готов выйти и биться. Замена. Едва наступаю на газон, как слышу за спиной: «Хохооооооол, я же сказал — рывок туда-сюда!». В этом весь Юрий Палыч

Что касается того, что Сёмин часто путал футболистов, то меня не путал, но вообще такие казусы регулярно случались. Уморительная история с Жидрунасом Карчемарскасом случилась. Сёмин назвал его Чеснаускисом. Тот ответил: «Я не Чеснаускис, я — Карчемарскас». Сёмин извинился: «Прости, Жендерес». Долго мы потом смеялись. Из уст Сёмина это вообще не обидно звучит. Просто нужно его знать», — рассказал Хохлов в интервью «Чемпионату».