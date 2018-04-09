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Харри Кейн: «Верю, что мне по силам обогнать Салаха в споре бомбардиров»
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Харри Кейн: «Верю, что мне по силам обогнать Салаха в споре бомбардиров» 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн намерен упорно тренироваться, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В активе нападающего «шпор» 24 мяча в премьер-лиге, у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» 29 голов.
— По-прежнему верю, что мне это по силам, — цитирует BBC Кейна. — До конца сезона осталось еще несколько игр. Я должен сосредоточиться на своей игре. Я не могу контролировать выступление Салаха.
Ясно, что форварду важно стать лучшим бомбардиром. Я буду упорно тренироваться над этим до конца сезона.
До конца чемпионата «Тоттенхэму» предстоит провести 6 матчей: «Манчестер Сити» (14 апреля, дома), «Брайтон» (17 апреля, на выезде), «Уотфорд» (30 апреля, дома), «Вест Бромвич» (5 мая, на выезде), «Ньюкасл» (9 мая, дома), «Лестер» (13 мая, дома).
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