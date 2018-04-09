Зинедин Зидан: «Для Роналду 50 голов за сезон — норма»

— Криштиану есть Криштиану, — цитирует ESPN GB Зидана. — Он играет так на протяжении всей карьеры, и 50 голов за сезон для него — норма. Правда, больше у нас нет никого, кто забивает так же много. Но другие футболисты тоже могут забивать, и они показывали это в недавних матчах. Нужно смотреть на все в позитивном ключе. Но понятно, что лучше, когда Криштиану в строю.

Что касается замены, то я просто дал ему отдохнуть. У нас напряженный график, иногда ему необходимо отдыхать. Тем не менее, с каждым днем он чувствует себя все лучше, и вы можете это увидеть.

Я доволен нашей игрой с «Атлетико». Мы заслуживали более приятного результата, создали много шансов, однако могли и проиграть. В первом тайме у нас было много моментов, но мы не забили. Нам удалось отличиться в начале второго тайма, но затем были очень тяжелые 10 минут, в течение которых они забили ответный мяч. Жаль, что мы не смогли взять три очка, но я доволен тем, как мы старались играть, как прессинговали их.

Мы постараемся получить очки в каждой игре. Сегодня мы не смогли этого сделать, хотя у нас было много шансов. Но наша цель не изменилась: мы попытаемся сократить разрыв в очках и выйти на второе место.

33-летний Роналду провел в этом сезоне 35 матчей за «Реал» и забил 38 мячей.

"Реал" после 31 матча занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 64 очка. На третьем месте находится «Валенсия» (65), на втором — «Атлетико» (68). Лидирует «Барселона» (79).