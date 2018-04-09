Как изменится движение в день матча «Урал» — «Спартак»

15 апреля пройдет торжественное открытие «Екатеринбург Арены», которое состоится перед матчем между футбольными клубами «Урал» и «Спартак» . О том, как в этот день изменится движение автомобилей в районе стадиона, сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал»

В городской администрации отмечают, что этот тестовый матч будет наиболее значимым, поэтому ждут наплыва огромного количества футбольных фанатов. «Это наиболее значимый из всех тестовых матчей. Ожидается, что именно на него придет больше всего зрителей и будет проведено основное тестирование городской инфраструктуры. Будут введены ограничения в движении транспорта. Они будут существенно меньше, чем в дни чемпионата мира, но нужно к ним подготовиться», — прокомментировала Анна Байчибаева, председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий.

Так, движение будет ограничено с 12 до 19 часов на улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Мельникова. В это же время — на улице Ключевской от Токарей до Мельникова. Кроме того, движение будет перекрыто после окончания матча на улице Токарей от Репина до Мельникова.

Кроме того, изменения произойдут и в движении общественного транспорта. Так, троллейбусы №3 и 7 будут ходить только до Центральной гостиницы. Из-за перекрытия Татищева трамваи №2 и 18 будут ходить по Московской и ВИЗ-бульвару. Также изменят свои маршруты автобусы № 2, 21, 25, 28, 48, 61, 64 и 04, 011, 012, 016, 019, 27, 043, 045, 052, 070.

Для болельщиков, которые приедут посмотреть на матч, откроют сразу две парковки: на площади 1905 года и на перекрестке улиц Татищева и Токарей.