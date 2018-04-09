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В выходные из-за матча между «Уралом» и «Спартаком» перекроют улицы у Центрального стадиона
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В выходные из-за матча между «Уралом» и «Спартаком» перекроют улицы у Центрального стадиона 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В воскресенье, 15 апреля, возле Центрального стадиона перекроют улицы из-за матча «Урал» — «Спартак». Движение транспорта будет закрыто на участке Ключевской от Токарей до Мельникова и Репина от Ленина до Мельникова.
— Проезд автомобилей по Репина и Ключевской будет закрыт 15 апреля с 12:00 до 19:00, — уточнила Е1.RU председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. — Также с 18:00 до 18:30 будет перекрыт отрезок Татищева от Репина до Мельникова.
В ночь на воскресенье и до 19:00 15 апреля закроют парковку на площади 1905 года. Сам матч начнётся в 16:00.
Болельщики смогут припарковаться на парковке, которая находится рядом с Татищева — Токарей (смотрите схему). Туда будут пускать по билетам любой категории. Заезд на парковку с улицы Татищева.
С 9 февраля до конца июня для транспорта закрыли улицу Ключевскую от Мельникова до Пирогова и Пирогова от Ключевской до Анри Барбюса. Тогда же улица Крылова от Ключевской до Крауля стала двусторонней. Улицы у стадиона закроют до конца июня.
С 22 марта автомобилисты также не могут проехать по улице Татищева на участке от Мельникова до Пирогова в сторону центра. Улицу откроют только в конце июля.
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