В выходные из-за матча между «Уралом» и «Спартаком» перекроют улицы у Центрального стадиона

В воскресенье, 15 апреля, возле Центрального стадиона перекроют улицы из-за матча «Урал» — «Спартак» . Движение транспорта будет закрыто на участке Ключевской от Токарей до Мельникова и Репина от Ленина до Мельникова.

— Проезд автомобилей по Репина и Ключевской будет закрыт 15 апреля с 12:00 до 19:00, — уточнила Е1.RU председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. — Также с 18:00 до 18:30 будет перекрыт отрезок Татищева от Репина до Мельникова.

В ночь на воскресенье и до 19:00 15 апреля закроют парковку на площади 1905 года. Сам матч начнётся в 16:00.

Болельщики смогут припарковаться на парковке, которая находится рядом с Татищева — Токарей (смотрите схему). Туда будут пускать по билетам любой категории. Заезд на парковку с улицы Татищева.

С 9 февраля до конца июня для транспорта закрыли улицу Ключевскую от Мельникова до Пирогова и Пирогова от Ключевской до Анри Барбюса . Тогда же улица Крылова от Ключевской до Крауля стала двусторонней. Улицы у стадиона закроют до конца июня.

С 22 марта автомобилисты также не могут проехать по улице Татищева на участке от Мельникова до Пирогова в сторону центра. Улицу откроют только в конце июля.