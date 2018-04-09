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«Верните „Ладу“ в КХЛ!»: власти Тольятти обратились за помощью в Министерство спорта РФ
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«Верните „Ладу“ в КХЛ!»: власти Тольятти обратились за помощью в Министерство спорта РФ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Депутаты тольяттинской думы поддержали сограждан, требующих вернуть хоккейный клуб «Лада» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Парламентарии обратились за помощью в Министерство спорта Самарской области, Министерство спорта Российской Федерации и к председателю Совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко.
— Большое количество олимпийских чемпионов и призеров чемпионатов мира по хоккею начали свою карьеру именно в ХК «Лада», — пояснили народные избранники. — В их числе Вячеслав Буцаев, Алексей Ковалев, Илья Брызгалов, Дмитрий Воробьев, Марат Калимулин, Василий Кошечкин и другие.
Также депутаты напомнили, что кроме «Лады» в городе есть команда Молодежной хоккейной лиги «Ладья», юниорская команда «Лада» и одноименная детско-юношеская спортшкола.
— Для развития хоккея в Тольятти создали все необходимые условия — ледовый дворец «Лада-Арена» на 6 тысяч человек, спортивный комплекс «Труд», где тренируются дети. Еще один спортобъект строят в Комсомольском районе автограда, — рассказали депутаты. — Несколько лет назад из областного бюджета потратили много денег, чтобы вернуть команду в КХЛ. За всё то время, что клуб играл в ВХЛ, детский хоккей покинули 60 талантливых воспитанников.
По словам председателя городской думы Дмитрия Микеля, «Лада» выполняет в городе важную социальную функцию. На игры команды ходят семьями. Трибуны «Лада-Арены» заполнены на 91%. Это один из лучших показателей в КХЛ.
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