«Верните „Ладу“ в КХЛ!»: власти Тольятти обратились за помощью в Министерство спорта РФ

Депутаты тольяттинской думы поддержали сограждан, требующих вернуть хоккейный клуб «Лада» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Парламентарии обратились за помощью в Министерство спорта Самарской области, Министерство спорта Российской Федерации и к председателю Совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко

Также депутаты напомнили, что кроме «Лады» в городе есть команда Молодежной хоккейной лиги «Ладья», юниорская команда «Лада» и одноименная детско-юношеская спортшкола.

— Для развития хоккея в Тольятти создали все необходимые условия — ледовый дворец «Лада-Арена» на 6 тысяч человек, спортивный комплекс «Труд», где тренируются дети. Еще один спортобъект строят в Комсомольском районе автограда, — рассказали депутаты. — Несколько лет назад из областного бюджета потратили много денег, чтобы вернуть команду в КХЛ. За всё то время, что клуб играл в ВХЛ, детский хоккей покинули 60 талантливых воспитанников.

По словам председателя городской думы Дмитрия Микеля, «Лада» выполняет в городе важную социальную функцию. На игры команды ходят семьями. Трибуны «Лада-Арены» заполнены на 91%. Это один из лучших показателей в КХЛ.