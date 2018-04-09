СК начал проверку видео, где школьница из ЯНАО избивает свою сверстницу

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Следователи проводят проверку в связи с видеороликом, появившемся в социальных сетях, на котором школьница в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) избивает сверстницу. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

"Доследственная проверка организована по размещенному в социальной сети видеоролику, на котором группа учащихся наблюдает за жестоким избиением школьницы ее сверстницей в городе Лабытнанги (ЯНАО). Установлены все участники происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

В школе № 1 города Лабытнанги ТАСС подтвердили, что инцидент произошел в их учреждении, сказав, что более подробный комментарий появится позже.

По данным пресс-службы УМВД России по ЯНАО, пострадавшая школьница находится на амбулаторном лечении. Ее мать обратилась в полицию 4 апреля, ведомство проводит свою проверку.

"Установлена личность злоумышленника. Ей оказалась несовершеннолетняя 2003 года рождения, которая с целью выяснения отношений личного характера нанесла пострадавшей побои в виде ударов ногами по различным частям тела. Пострадавшей выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование. В настоящее время вред здоровью не определен, несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении", — пояснили в пресс-службе.