Хохлов: почему так удачно идёт игра у «Динамо»? Наверху видят, как мы стараемся

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).

«Мы планировали так сыграть. Понятно, что не совсем в открытый футбол, но не вторым номером. Пытались использовать свободное пространство, которое при атаке ЦСКА возникает. Получилось их вскрыть, поэтому я доволен. Конечно, тактика соперника имела значение. Мы разбирали, готовились к «армейцам». Подразумевали, что они будет играть в пять защитников, но видели игры, когда у них было четыре защитника. Были готовы к обоим вариантам. Я бы не сказал, что только небольшой отрезок во втором тайме после замен ЦСКА был самым сложным. Понятно, что «армейцы» усилили свою игру, мы поменяли Цаллагова, а потом сделали две вынужденные замены. Вот тогда наступил самый сложный момент, замен не оставалось, а у многих ребят начинало сводить ноги, силы покидали. Надо отдать им должное, они просто настоящие мужчины. Я не смогу ответить, почему у нас такая удачная серия после паузы. Работаем на тренировках, готовимся, стараемся. Наверное, там наверху видят», — сказал Хохлов в эфире телеканал «Наш футбол».