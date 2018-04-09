Рейнгольд: «Карпин мучил „Спартак“, теперь мучает „Ростов“

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги сегодняшних игр «Локомотива» и «Спартака» в 25-м туре Премьер-лиги.

— Об игре:

Малой кровью «Спартак» выиграл, на классе, как говорится. Я не ожидал такой лёгкой победы с крупным счётом. «Анжи» смотрелся очень слабо, но это его проблемы. «Красно-белые» выиграли по делу, отметить можно Куинси Промеса , оформившего хет-трик. «Спартак» провёл очень хорошую тренировку, избежал травм и с хорошим настроением будет готовиться к предстоящим встречам. Махачкалинцы же произвели на меня очень слабое впечатление. В принципе, так играть нельзя.

Гол Ильи Кутепова ? Он пойдёт ему в копилку. Любому футболисту, особенно защитнику, забитый мяч поднимает настроение и уверенность. Я рад за Илью, молодец! Поборолся без нарушений правил. Возможно, вратарь сыграл не лучшим образом, но это его проблема, куда ж ты бежишь?! А Кутепову это пойдёт в зачёт. Может, почувствует в себе уверенность и будет подключаться, как в прежние годы Березуцкий и Игнашевич, и забивать победный мячи.

— О матче «Локомотив» — «Ростов»:

У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несёт Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подаёт в отставку. Всего 2 очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения. Мне не нравится стиль работы Карпина. Где «Армавир»?! «Мальорка»?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?! Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя.

— О чемпионской гонке: