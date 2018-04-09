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В Яр-Сале отметили День оленевода
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В Яр-Сале отметили День оленевода 

Красный Север 52 минуты назад
Фото: Красный Север
День Оленевода в Яр-Сале, в воскресенье, собрал по обыкновению много участников и гостей со всей страны и зарубежья. Погода выдалась солнечной, стоял легкий морозец, луж не было, так что гуляния удались на славу. На огромной площади возвели чумы, установили лотки с необычными для горожан товарами и карусели, даже запустили паровозик для детворы. Всё это стоило того, чтобы провести здесь выходной, даже если добираться пришлось издалека на самолете.
Жители тундры от души размялись на традиционных состязаниях. Они перетягивали палку, сходились в национальной борьбе, делали тройные прыжки и, конечно, метали тынзян на хорей. Почему-то меньше всего желающих нашлось для прыжков через нарты. Зато целая очередь выстроилась, чтобы поучаствовать в гонках на оленьих упряжках и беге на лыжах с палкой. Наблюдать за этими видами состязаний «перекочевала» большая часть зрителей.
Но были и более мирные забавы: на сцене проводили конкурс национального костюма, а на стоянке около оленьего «транспорта» определяли лучшую женскую нарту.
Праздник не заканчивался до самого вечера.
В ближайшее время эстафету Дня оленевода подхватят на севере ЯНАО — в Тазовском и Красноселькупском районах. Празднования пройдут 14 и 15 апреля, последнее — в Новом Порту.
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