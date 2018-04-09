Экономия, Варавино, Октябрьский: где в Архангельске отключили воду

Понедельник — день тяжелый, особенно для тех, кто сегодня проснулся без воды. До 16:00-17:00, предупреждают в администрации Архангельска, проблемы с водоснабжением будут по следующим адресам:

ул. Воскресенская, 107/2;

на ул. Чкалова, 4, 6, 8;

пр. Ленинградский, 165/1;

ул. Мостовая, 1, 14/1,16,

Маймаксанском шоссе, 5, 23 в жилом секторе 21 л/з — п. Экономия.

на ул. Русанова, 10, 12, 14, 16;

ул. Капитана Кононова, 4, 6, 8, 10.

Работы на сетях ТГК-2 продлятся до конца рабочего дня, из-за этого могут возникнуть проблемы с теплоснабжением:

ул. Свободы, 21;

ул. Воронина, 29/1, 31/2;

ул. Красных партизан, 30, 32, 34.

С 10 до 13 часов электричество отключается на ул. Выучейского, 35, 37, 37/1; ул. Серафимовича, 38; пр. Новгородский, 74; с 9 до 17 часов — на ул. Динамо, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 9, 9/1; ул. Горная, 1-9; ул. Кирпичная, 2-10; ул. Закрытая, 1-11.