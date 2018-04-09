Надымчане взяли Гран-при Ямальской студенческой весны

В Тюмени подвели итоги фестиваля «Ямальская студенческая весна». В общекомандном зачете Гран-при молодежного конкурса завоевала надымская команда. Диплом лауреата первой степени получили участники из Ноябрьска, на втором месте — студенты из Салехарда, на третьем месте — Муравленко. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном молодежном центре.

В конкурсных направлениях участники также завоевали Гран-при. Так, в музыкальном направлении главный приз вручили команде «Лазоревый цветок» из Надымского района. В оригинальном жанре — «Kitchen's band» из Надымского района, в танцевальном жанре лучшим стал Олег Хмелев из Салехарда, в театральном -Дарья Дядиченко из Надымского района.

Напомним, фестиваль «Ямальская студенческая весна» прошел в Тюмени с 4 по 8 апреля. Его участниками стали 150 победителей муниципальных отборочных туров из Салехарда, Красноселькупа, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Надымского района и Лабытнанги. Основные конкурсные мероприятия прошли в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка». Самые достойные поедут на фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая в Ставрополе. Там регион представят 45 ямальцев — такова квота региона.

Ямал принимает участие в программе поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» с 2001 года. С 2012 года проходит «Ямальская студенческая весна», который организуют департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО и окружной молодежный центр.