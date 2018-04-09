У мэра Тефтелева возникли вопросы к производителям чугунных оград в центре Челябинска

«Установкой ограждений на площади Революции занимались главы двух районов, Советского и Центрального, — заявил 9 апреля на аппаратном совещании Евгений Тефтелев . — Лично я другие варианты, бетонные ограждения, воспринимаю с опаской. Другое дело, что надо проверить качество ограды, смонтированной сегодня».

Напомним, 1 апреля в чугунную фигурную решетку на границе площади Революции и улицы Цвиллинга врезался легковой автомобиль. Ударом была повреждена опора уличного фонаря, а осколки чугунного забора «под каслинское литье» разлетелись на 5-10 метров. В марте группа челябинских урбанистов во главе с Львом Владовым сообщала об опасности увлечения чугунными формами: решетки, по словам урбанистов, после «встречи» с автомобилем превращаются в осколочные снаряды.

Неделю назад Евгений Тефтелев заявлял, что ограды соответствуют требованиям, предъявляемым к таким конструкциям. Фигурное литье для центра города производится в одной из исправительных колоний ГУФСИН по Южному Уралу.