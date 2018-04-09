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У мэра Тефтелева возникли вопросы к производителям чугунных оград в центре Челябинска
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У мэра Тефтелева возникли вопросы к производителям чугунных оград в центре Челябинска 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Установкой ограждений на площади Революции занимались главы двух районов, Советского и Центрального, — заявил 9 апреля на аппаратном совещании Евгений Тефтелев. — Лично я другие варианты, бетонные ограждения, воспринимаю с опаской. Другое дело, что надо проверить качество ограды, смонтированной сегодня».
Напомним, 1 апреля в чугунную фигурную решетку на границе площади Революции и улицы Цвиллинга врезался легковой автомобиль. Ударом была повреждена опора уличного фонаря, а осколки чугунного забора «под каслинское литье» разлетелись на 5-10 метров. В марте группа челябинских урбанистов во главе с Львом Владовым сообщала об опасности увлечения чугунными формами: решетки, по словам урбанистов, после «встречи» с автомобилем превращаются в осколочные снаряды.
Неделю назад Евгений Тефтелев заявлял, что ограды соответствуют требованиям, предъявляемым к таким конструкциям. Фигурное литье для центра города производится в одной из исправительных колоний ГУФСИН по Южному Уралу.
«Мне уже три или четыре раза говорили об этой проблеме, так что, думаю, тут надо разбираться, — признал сегодня градоначальник. — Ереклинцев (Виктор Ереклинцев, глава Центрального района — прим. ФедералПресс») сейчас работает над вопросом, у него как раз в планах замена ограждений в этом году. Обязательно надо вносить в него коррективы».
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