Олег Терехин: С аргентинцами «Зенита» получается, как в мультике «Бременские музыканты»

— Кто-то считает, что «Зенит» играл против «Краснодара» (1:2) хорошо, кто-то считает, что плохо. А вы как думаете? — В принципе, питерцы играли в этом матче, как обычно. Создавали моменты, могли забить больше, чем один гол, но не получилось. Наверное, встреча была больше ничейной, однако «горожанам» просто повезло — они забили второй мяч после рикошета и победили.

— Состав «Зенита» соответствует уровню и амбициям клуба? — На мой взгляд, нет. Причем состав питерцев слабоват и для Европы, и для Премьер-лиги. Соответственно и игру сине-бело-голубые показывают нечемпионскую.