Олег Терехин: С аргентинцами «Зенита» получается, как в мультике «Бременские музыканты» 

— Кто-то считает, что «Зенит» играл против «Краснодара» (1:2) хорошо, кто-то считает, что плохо. А вы как думаете? — В принципе, питерцы играли в этом матче, как обычно. Создавали моменты, могли забить больше, чем один гол, но не получилось. Наверное, встреча была больше ничейной, однако «горожанам» просто повезло — они забили второй мяч после рикошета и победили.
— Состав «Зенита» соответствует уровню и амбициям клуба? — На мой взгляд, нет. Причем состав питерцев слабоват и для Европы, и для Премьер-лиги. Соответственно и игру сине-бело-голубые показывают нечемпионскую.
— В аргентинцев не верите? — С ними получается, как в мультике «Бременские музыканты»: «Мы к вам заехали на час, хэллоу, гудбай, любите нас!». Начали они прошлым летом хорошо, у них вроде пошло-поехало, а потом… Зарплату им насыпали — и уже считают, что все хорошо, жизнь удалась, — сказал Терехин.