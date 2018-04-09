Терехин: «Аргентинцы „Зенита“, как в мультике: „Мы к вам заехали на час, любите нас!“

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал поражение «Зенита» от «Краснодара» (1:2) в 25 туре чемпионата России. По мнению ветерана, нынешний состав питерцев не соответствует тем задачам, которые поставлены перед командой.

«В принципе, питерцы играли в этом матче, как обычно. Создавали моменты, могли забить больше, чем один гол, но не получилось. Наверное, встреча была больше ничейной, однако «горожанам» просто повезло — они забили второй мяч после рикошета и победили. На мой взгляд, уровень состава «Зенита» не соответствует их амбициям. Причем состав питерцев слабоват и для Европы, и для Премьер-лиги. Соответственно и игру «сине-бело-голубые» показывают нечемпионскую.

Аргентинцы? С ними получается, как в мультике «Бременские музыканты»: «Мы к вам заехали на час, хэллоу, гудбай, любите нас!». Начали они прошлым летом хорошо, у них вроде пошло-поехало, а потом… Зарплату им насыпали — и уже считают, что всё хорошо, жизнь удалась», — приводит слова Терехина..