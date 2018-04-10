События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля

Прайм: последние новости

Восстановление работы рудника "Мир" займет не менее 7 лет

СМИ: Новую ВПП в "Шереметьево" за 55 млрд руб не запустят к ЧМ-2018

Минпромторг: Дефицит торговых площадей в РФ можно преодолеть за 5-7 лет