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События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля 

Прайм 33 минуты назад
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Восстановление работы рудника "Мир" займет не менее 7 лет СМИ: Новую ВПП в "Шереметьево" за 55 млрд руб не запустят к ЧМ-2018 Минпромторг: Дефицит торговых площадей в РФ можно преодолеть за 5-7 лет
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